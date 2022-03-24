針對美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平近日的通話，國安局長陳明通說，美方向中共傳達清楚的訊息，俄羅斯入侵烏克蘭已陷入泥沼，非常窘的窘境，所以俄羅斯很有可能用化學武器或小當量核武，北約一定會有反應，若中國一直站在軍事或經濟援助俄羅斯，一定會遭到制裁波及，訊息非常清楚。北京已有最糟的預想。全世界都在關注，要防止俄國小當量核武，避免第三次世界大戰危及世界。國安局副局長柯承亨則說，美方動作是警告中共不得援俄。

陳明通還說，中共看的很清楚，俄羅斯本來想4天拿下基輔，結果現在陷入泥沼，而中共今年最重要的是二十大，必須維穩，此外，中共疫情也擴大，所以蔡總統任內不會有問題。

至於俄烏戰事對台灣的啟示，陳明通表示，美國助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵幫助極大，兩國並沒有所謂「烏美關係法」之類的法案，台美則還有「台灣關係法」，美助台，依法有據。

陳明通表示，俄烏戰爭，美軍除沒有進去外，烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，美國在很多方面幫助極大，兩國沒有美烏關係法，我則還有台灣關係法，美依法有據。

陳明通強調，美國對台是戰略清晰的，烏克蘭戰爭一發生，美派拜登使團來，表達對台灣安全議題表達關切，但對政治議題則是戰略模糊，強調台灣是有意義參與國際社會、組織。