美國企業買回自家股票規模愈來愈大，雖然這對股東權益有利，但拜登認為這只會令管理高層趁買回利多出脫持股，變相把公司獲利轉進自己口袋。他希望企業把獲利用來投資以活絡經濟。

白宮28日提出5.8兆美元預算案裡，提出新規定試圖抑制企業買回股票。其要求管理高層在一定時間內持有特定數量的自家公司股票，並禁止其在企業決定買回後的特定時間內賣股。白宮沒具體列出禁賣期限。

高盛指去年標準普爾500大企業買回自家股票總金額8,820億美元創新高，今年金額可望攀升至1兆美元。

據美國證交會（SEC）資料，企業宣布買回後的8天內，公司高層賣出持股量高於其他時間。企業宣布買回被市場視為利多而刺激股價上漲。過去十年來企業以獲利來買回的規模愈來愈大。

美國最富有的10％家庭擁有全美約90％股票，因此企業買回股票只讓少數人受惠。

白宮認為抑制企業買回股票，能把管理高層的利益調整至與股東、勞工和經濟的長期利益一致。民主黨主張買回股票是操縱股價行為，攤薄企業用來發展與革新的財源。

但專家擔心白宮的新規定可能傷害企業股票的市場流通性和股價。資產管理公司DWS美洲交易部主管卡特拉邦（George Catrambone）指企業買回的股票，是市場結構和股市整體流動性裡持續增長的部份。

他認為企業有時候為防止有心人增加控股權來影響經營，是有買回股票的必要，或執行長認為公司股價被低估而藉買回來達至合理水準。

拜登在預算案裡提出抑制買回的建議仍處計劃階段，必須得到參眾兩院通過才能實施。