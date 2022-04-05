美國前總統川普(Donald Trump)2020年尋求連任失利後相當不甘心，據傳他很有可能在2024年捲土重來再度問鼎白宮，而他自創的新社群平台「真實社群」（Truth Social）在2月20日上架後，至今已獲得約120萬下載量，但根據外媒爆料，該App的2位核心高管在上架後的關鍵時刻離職，此舉恐影響公司發展。

外媒《路透》報導，熟悉「真實社群」的知情人士透露，技術總監Josh Adams和產品總監Billy Boozer，在該款App剛在蘋果App Store發布的關鍵之際，紛紛辭去高層管理職務，2位核心高層離職恐讓「真實社群」發展受阻，難以實現和Twitter、Facebook競爭的計畫。

知情人士表示，技術總監Josh Adams相當於「真實社群」技術背後的「大腦」，若他離職一切計畫將泡湯；Booze則擔任產品主管的主要領導角色，負責技術基礎設施、設計、團隊管理工作，兩人都是不可或缺的關鍵角色。

川普自創社群媒體平台「真實社群」，並透過名為Digital World Acquisition(DWAC.US)的特殊目的併購公司(SPAC)上市，受傳出兩名關鍵高層辭職消息影響，概念股DWAC盤中暴跌逾11%，已連7日走跌。

川普過去在擔任總統期間主要用推特當作對外發聲管道，但川普在落選後，他的支持者闖入國會大廈企圖阻止其認證總統選舉結果，川普更一再宣稱2020年大選舞弊導致他敗選，包括推特、臉書和YouTube認為有煽動暴力之虞，因此停用他的帳號。