白宮表示，周一拜登總統將與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行線上會議，將討論印度進口俄國能源的政策。此前美國已明確表示，不希望見到印度擴大採購俄羅斯的能源。

白宮發言人薩琪周日在聲明中表示，拜登總統將繼續就俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭的後果，以及就緩解這場戰爭對全球糧食供應與大宗商品市場造成的衝擊進行密切磋商。

美國主管國際經濟事務的副國家安全顧問達利普·辛格（Daleep Singh）最近出訪印度，他曾表示，美國不會對印度從俄國進口能源畫下任何「紅線」，但也不樂見印度對俄國的採購「快速增長」。

俄羅斯入侵烏克蘭之後遭到西方國家強力制裁，促使俄國能源大舉降價求售，受此誘惑，自2月底俄烏戰爭爆發以來，印度已經向俄羅斯採購至少1,300萬桶原油。

根據路透統計的數據，去年印度全年也不過向俄國進口約1,600萬桶原油。

白宮表示，在這場美印線上峰會之後，美國國務卿布林肯、美國國防部長奧斯汀、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和印度國防部長拉傑納特·辛格（Rajnath Singh）將召開「美印2+2部長級」會議。