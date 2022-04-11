金融市場仍是利空環伺，但觀察主要資產表現，REITs基金近一個月績效及最近一次配息狀況，全數繳出正報酬，其中群益道瓊美國地產ETF更以8.55％報酬居冠，近期即將配息，依據日前公布預估配息金額，與7日收盤價格推算的年化配息率接近6.29％，也是近期REITs基金中最高，囊括績效王與配息王雙冠軍。

投信法人表示，近期國際金融市場受到聯準會政策態度調整、俄烏衝突發展反覆、通膨高漲狀況待解等因素干擾，波動持續加劇，但在景氣復甦態勢仍未受到改變，及不動產需求熱絡下，REITs因穩定配息機制，加上不動產被視為抗通膨資產之一，更能滿足收益追求、資產配置需求，進一步支撐REITs表現。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，近一個月美國房市因升息議題不確定性逐步消化後，修復2月跌幅，表示市場對升息逐漸習慣，且聯準會（Fed）也不斷與市場溝通，預告今年將持續升息，料對市場震盪影響不至於太大。且美國房市熱度仍然居高不下，依照目前的銷售速度，加上供給量仍趨近歷史低位，今年美國所得、就業狀況料維持高檔榮景，需求不墜有助支撐房價表現。

李鈺涵強調，REITs屬於內需產業，企業獲利較不受近期國際地緣衝突影響，加上房地產向來被視為抗通膨資產，在通膨處於高位的環境下，可望吸引資金配置以分散風險。投資佈局方面，隨升息循環啟動，具穩定息收及高成長性的特殊型REITs，吸引力更彰顯。

受惠網路消費與零售蓬勃發展、商品庫存管理需求大幅提升倉儲物流中心重要性，帶動相關REITs表現，及5G網路需求下，電信業者增設基地台需求提升，元宇宙議題的發燒，也預示技術平台、資料儲存設備更是不可或缺，因此偏科技型的REITs如電塔、資料中心年獲利成長獲上修，REITs價格成長空間可期。

建議不妨伺機透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡通膨趨勢下帶來的投組波動。