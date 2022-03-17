業者感嘆「生意難做」，消費者也無奈說「一漲就回不去，這下荷包又要大失血」。（張毓翎攝）

近來國內雞蛋價格節節上漲，被稱為國民美食的虱目魚，更是不遑多讓，今年過年前，產地池邊價每台斤43至45元，如今已漲到60元，台南學甲是虱目魚的故鄉，當地不少知名虱目魚老店不堪原料狂飆，將魚肚悄悄調漲5元。業者感嘆「生意難做」，消費者也無奈說「一漲就回不去，這下荷包又要大失血」。

南縣區漁會推廣部表示，去年漁民放苗期間遇到乾旱，為避免遇到無水可用的窘境，加上飼料等成本漲很凶，許多人選擇減少放養量；近年又在綠能政策的推波助瀾下，去年台南放養面積較往年少了1成。

冬天虱目魚進入收成尾聲，池邊價每台斤最高可維持50元，不過今年因為產量大減，池邊價已飆到60元，讓許多販售虱目魚料理的小吃店大喊實在吃不消。台南學甲綿和路、民權路上的3間在地老店，今年過年前後，都不約而同地將熱門品項中的魚肚調漲5元。

原本一份85元的魚肚漲到90元，黃姓顧客聽聞後感嘆，前陣子是雞蛋，現在連台灣最重要的國民水產美食，也逃不過這次漲幅，記得10年前一份魚肚大約70元，沒想到如今已漲到90元，要是薪水再不漲，「真的快吃不起了」。

業者緩頰說，因為現在一片魚肚的成本都已漲了12元，實在「凍袂條」才決定調漲價格，其他品項如魚皮、魚丸等仍暫維持原來價格；業者也稱他們做這行如做「良心事業」，由於前來消費的大多是在地人，寧可少賺一些，還是希望盡量減少顧客負擔。

然而，也有小吃業者預測還會再漲，畢竟未來虱目魚的養殖量只會遞減，如果外銷量再增加，國內鮮美平價的虱目魚，恐怕會愈來愈少見。