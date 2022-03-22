新北市特定工廠登記納管收件昨晚7時截止，當日開設夜間櫃台總收件量354件，另自3月初起，共計湧入共1915件特登申請案件，已是過去1年半的案件數量，經發局長何怡明指出，目前新北市特登納管收件已有4200件，除部分廠商可能未符資格須進一步釐清外，至少9成以上符合送件規定的未登記工廠已提出納管申請 。

何怡明進一步說明，如有資料疏漏依法也有6個月補正期間可茲改善。其中，以五股區（276件）、樹林區（261件）、林口區（141件）等3個區域家數較多，若以產業別分析則以金屬製品製造業、機械設備製造業、家具製造業、塑膠製品製造、木竹製品等業種較多。

市府將強化協助廠商第二階段工廠改善計畫的研提及執行，未來也將協請相關單位加速審查，協助業者環保、消防、水利等項目進行改善，另外，近期也將持續於各區召開說明會，以強化業者與地主溝通，進行改善作業。

經發局補充說明，自2020年3月19日未登記工廠納管開辦以來，新北市政府已推出多項創新輔導措施，包括與5區公所合作辦理行動服務窗口及經發局到廠收件、到廠諮詢服務共1436家次、專屬LINE群組提供24小時簡易諮詢、8大行庫資金貸款。此外，在疫情期間亦透過視訊方式召開說明會，希望能將輔導資源訊息觸及到每位新北業者。

另外，市府將就所掌握未申請納管的未登記工廠列出優先次序，先行針對嚴重影響公安、高污染未登記工廠列為優先查處專案對象，一經查獲即依行政程序法請其提出陳述意見，陳述無理由則命其停工，並提供遷廠輔導等相關協助。