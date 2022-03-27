台北市大安區一處巷弄的4座大型變電箱旁，竟有餐飲業者在此搭建磚造火爐，周邊擺滿炭火，年初還發生店內員工用炭火丟流浪貓，反引發火警的荒謬情事，引發住戶強烈抗議。對此，北市建管處表示，已將違建火爐查報在案，若所有人未自行拆除改善，將於4月7日強制拆除。
台北市議員耿葳日前接獲民眾陳情，指大安區敦化南路一段附近，有業者為發展餐飲事業，在法定空地內以磚造搭建一座大型窯烤火爐，時間已有2年之久，但位置就在4個大型變電箱，以及數十台機車旁邊，險象環生，不少住戶認為若不拆除未來恐造成公安危機。
果不其然，耿葳怒批，今年1月30日，就有餐飲員工拿燒紅炭火去丟流浪貓時，不慎丟到一旁的雜物堆，最終引發火警，一旁的變電箱差點就遭受火災波及，當時還出動4台消防車、14名消防員才順利撲滅，她隨即要求建管處前往處理，卻得到「法定空地無法可管」的回應，還要民眾及民代另找環保局處理，相當荒唐。
「別等到燒出人命才重視！」耿葳指出，由於該法定空地2側民宅共計超過80戶，居住人數達上百人，若該處發生嚴重火災，加上變電箱及數十台機車，可能讓現場火警一發不可收拾，她要求台北市長柯文哲別「今天公祭，明天忘記」，嘴裡說著要加強消防安全，卻沒拿出魄力與態度解決問題。
對此，建管處表示，議員所指涉的火爐，市府現已違章建築查報在案，並於今年3月11日發文告知火爐持有者，建管處將在4月7日前強制拆除，請對方於強制拆除日前務必自行拆除改善。
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