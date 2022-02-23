基隆市外木山湖海路2.8公里處，再度發生落石意外，其中一顆落石更直接砸中台電公司變電箱，強大撞擊力使電箱位移，所幸無人員受傷。

市議員張秉鈞表示，今天上午接獲民眾通報，立即前往意外現場查看，落石不僅嚴重影響行車安全，更有變電箱被砸中位移，幸只造成硬體損害，並無人員受傷。

張秉鈞指出，湖海路是當地民眾活動及外來遊客的熱門景點，常有人車通行，但多雨氣候使山坡地含水量過高，容易造成落石坍方，後續將與立委蔡適應會同相關單位前往會勘，檢討相關防範措施，加設護欄護網。