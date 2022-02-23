太魯閣國家公園白楊步道，近日因連日降雨，步道全長2.1公里已有5處出現大量落石，太魯閣國家公園管理處緊急封閉步道，至於步道重新開放時間，仍待評估。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮連日降雨，瓦拉米步道3.1公里處的棧橋因被坍方落石砸毀，玉山國家公園管理處考量安全，目前也暫停開放一般遊客進入。（保七總隊第六大隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮連日降雨，瓦拉米步道3.1公里處的棧橋因被坍方落石砸毀，玉山國家公園管理處考量安全，目前也暫停開放一般遊客進入。（保七總隊第六大隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮連日降雨，太魯閣國家公園全長2.1公里白楊步道，沿線已有5處出現大量落石，太魯閣國家公園管理處緊急封閉步道，派機具進入清除，不過因降雨持續，考量土石含水量高，且落石點持續增加，步道重新開放時間仍待評估；另，位在玉里鎮的瓦拉米步道3.1公里處的棧橋，因落石坍方毀損，玉山國家公園管理處考量安全，目前也暫停開放一般遊客進入。

太管處指出，連日降雨，白楊步道已連續3天發生落石，前天1.55公里處邊坡崩塌有大量落石，範圍約覆蓋路面60平方公尺，昨則是距離步道300及450公尺處，新增落石及枯枝，面積分別為60平方公尺及36平方公尺，隨即封閉步道。

太管處表示，昨原定觀察24小時後評估是否開放步道，不過今天1.3公里及2公里處又增加新落石點，其中2公里處有大規模的岩石崩落， 考量落石點持續增加，決議短時間內，暫不對外開放。

太管處天祥管理站主任高佽推估落石崩落因與連續降雨及土石鬆軟有關，他說，近期已多次清除掉落枯木，目前因岩層含水量大，每天均持續新增落石，邊坡不穩，在降雨尚未趨緩前，有緊急封閉的必要性，無法評估開放時間。

高佽表示，經觀察多處落石點，仍有掉落土石風險，邊坡上方落石裸露，恐會再落下，下方岩層也有剝落情況，近期會先進行邊坡檢查工作，透過刷坡工程處理，若仍有潛在風險，再評估投入防護治理。

此外，瓦拉米步道3.1公里處通行的棧橋，前天也因連日降雨被坍方落石砸毀，玉管處已暫停開放一般遊客目前進入步道到佳心駐在所健行，目前仍正修復中，開放時間則將公布在玉管處網站。

玉管處提醒，已取得入園許可證的山友（如，八通關越嶺步道、新康橫斷等)，該路段雖經南安管理站保育巡查員搶通，但有持續落石的風險，請小心通過，切勿逗留，如有安全疑慮則切勿強行通過。