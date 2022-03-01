針對俄羅斯入侵烏克蘭，行政院長蘇貞昌赴立法院提出「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告」，盤點國內對俄羅斯、烏克蘭產業進出口狀況。

蘇貞昌表示，為確保國內物價穩定，政府已運用公用事業緩漲機制，維持水電油氣價格穩定，今年3月底前，水電價、民生用天然氣及桶裝瓦斯價格都不會調漲，油價則已啟動平穩機制。台灣原油、液化天然氣（LNG）及液化石油氣（桶裝瓦斯）採購來源多元，且國內庫存量充裕，供應無虞。

2月7日起，政府已免除或減輕相關原物料稅負，包含黃豆、小麥和玉米免徵營業稅，奶油及烘焙用奶粉進口關稅減半，以減輕畜牧業者的飼料成本及餐飲、糕餅業者營運上的負擔，緩和食品價格上調的壓力。

汽柴油貨物稅也兩度調降，並將2021年12月核定的水泥貨物稅減半、牛肉關稅減半、小麥關稅免稅等措施一併延長至2022年4月底，以穩定民生物價，照顧民眾生活。

蘇貞昌指出，我國黃豆及小麥等大宗物資原料多來自美國及巴西等國，未自俄羅斯及烏克蘭兩國進口，目前掌握的可使用量共約150萬噸，未來5個月供應無虞。

飼料玉米來自俄、烏兩國僅占總進口量的1％多，在戰事發生前也已先請業者提前採購，目前掌握的可使用量，包含庫存及已訂購量約有260萬公噸，未來7個月能供應無虞。另將擴增倉儲空間，建立安全庫存，並加倍擴大飼料玉米耕種面積至3萬公頃，以增加國產自給率。

蘇貞昌指出，俄、烏雖非我國最主要的工業材料進口國，若兩國衝突連帶影響全球原材料供應，政府也會密切掌握市場動態，確保國內生產不受影響。

而為防止有心人士藉機囤積民生物品及哄抬物價，擾亂國內經濟市場，政府將密切注意社會經濟動態，並持續提高大宗物資必需品、原料及半成品存量，且商請相關公會調整採購地區，維持供應來源，另也將加強儲備醫療器材、藥品等，確保經濟市場穩定運作，民生物資供應及民眾生活安全無虞。

行政院已要求相關部會加強維護水庫、自來水設施、電廠、輸電線路、油槽、輸油管線、瓦斯及電信、通信系統等設備安全，全面確保國家關鍵基礎設施維持核心功能及正常運作。