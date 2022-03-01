中華男籃隊本次世界盃資格賽雖然三場均吞敗仗，但是以各聯盟年輕球員及大專球員的搭配打出全新風貌，帶給台灣球迷許多熟悉的熱情與感動。本次帶隊出征的副秘書長李雲翔表示，因應國際籃壇發展潮流，未來中華男籃隊國際賽徵召將持續以年輕世代為主軸，搭配大專球員、歸化球員以及部分擁有豐富國際賽經驗的職籃好手，讓中華隊選手們可以在國際賽場上全力拼搏，以實現台灣籃球紮根的目標，並健全國內各聯盟發展。

李雲翔副秘書長特別感謝教育部體育署及相關主管機關，讓我國能在本階段世界盃資格賽擁有歸化球員阿提諾出賽，提升中華隊禁區戰力，更感謝各聯盟支持球員接受徵召代表國家隊出征，順利完成本階段賽事。

中華男籃隊在本階段世界盃資格賽雖然未能留下勝利，比賽過程中全體球員展現出的正確態度、比賽拚勁以及不服輸的精神，令球迷留下深刻印象，為中華男籃打出全新風貌，並贏得全體球迷與球團們的高度認同。未來籃協在組訓工作上將會以本次徵召的經驗為基礎，持續培育優秀球員爭取佳績。