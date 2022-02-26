前往日本沖繩參加世界盃亞太區資格賽的中華男籃，26日換成遭遇地主日本，儘管前3節一路領先，卻在末節被日本打出8比0逆轉攻勢，加上阿提諾提前犯滿，中華隊最後以71比76飲恨輸給日本，苦吞2連敗，接著28日再跟澳洲交手。

中華隊今天改推林秉聖、白曜誠、周桂羽、韓杰瑜搭配阿提諾先發，更靠周桂羽連拿5分，打出7比2不錯開局，也讓中華隊首節始終保持領先，打完首節，中華隊21比16領先，阿提諾首節貢獻8分、4籃板及2助攻，表現相當稱職。

不過日本靠著地主球迷加油聲浪，次節開始打出8比3小高潮追上，更靠伊凡斯補籃，取得27比26首度超前，阿提諾也在上半場還剩3分53秒吞下第3犯，幸好林秉聖連進兩顆三分球助隊重新領先，上半場結束，中華隊39比33領先。

來到下半場，中華隊換成周桂羽與阿提諾聯手進攻，儘管日本接連投進三分外線，中華隊始終保持領先優勢，前3節結束，中華隊仍以53比49領先，阿提諾已拿14分、12籃板的雙十數據，周桂羽也拿12分，日本以西田優大14分最高。

可是末節才打9秒，阿提諾就吞第4犯，只能暫時離場，日本更靠富堅勇樹連進兩顆三分球，打出8比0攻勢，反以62比58領先，中華隊只好趕緊換回阿提諾，幸好周桂羽也連進兩顆三分球，打到最後4分11秒，中華隊追成65比67。

阿提諾最後2分45秒兩罰中1，幫中華隊追到只差1分，西田優大馬上切入放進兩分，周桂羽又投進三分球追平，西田也切入放進兩分，阿提諾卻在最後1分19秒犯滿畢業，伊凡斯最後30.2秒放進兩分，擴大日本領先到4分的差距。

就算韓杰瑜最後21秒後仰投進兩分球，把比數追成71比73，接著韓杰瑜左手受傷退場，伊凡斯兩罰中1，林秉聖接著搶投三分不進，雖有犯規嫌疑，裁判卻未吹哨，西田優大最後2.8秒兩罰俱中，確定了中華隊的敗局。