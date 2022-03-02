日本已把臺灣納入跨國供應鏈的重要夥伴，日本瑞穗銀行2日率先日本金融機構，與臺灣政經研究智庫中華經濟研究院簽訂合作，要將更加緊密的經貿關係推進實質的經濟產業調查，為臺、日企業在跨國供應鏈與能源議題的細部落實。這是中經院首度與日本金融機構簽訂備忘錄，對於在臺外銀來說，也是第一次經驗。

此外，臺灣提出申請加入CPTPP，日本的態度將攸關成敗，還有新南向政策中，臺日第三國合作也是未來中經院和瑞穗交流、研究的議題之一。

此次雙方備忘錄的簽署，原訂在日本瑞穗銀行總行進行，受到疫情邊境管制影響，改為在臺北進行。2日的簽署，中華經濟研究院由中經院長張傳章代表，日本瑞穗銀行則由臺北分行總經理木原武志代表。MOU 內容強調，未來雙方可以藉由雙方資訊分享、學者互訪、共同舉辦活動來相互觀摩學習，以及進行更廣泛的合作，增進雙方對臺日經濟發展與企業成長永續經營。

由於日方相當重視此次簽約，2日的MOU 簽署儀式中，同時邀請金融監督管理委員會邱淑貞副主任 委員邱淑貞與日本臺灣交流協會副代表星野光明，擔任官方見證人。

瑞穗銀行為日本主要大型銀行之一，1959年在臺灣設立分行，是臺灣首家外商銀行，瑞穗銀行臺北分行總經理木原武志表示，險了提供客戶專業金融服務，亦協助臺灣企業與日本企業間建立合作聯盟。瑞穗集團對跨國產業具有深厚的資金融通服務基礎，具備研究調查能力，提供對臺投資的日本企業高附加價值的服 務與實務資訊。

木原武志說，雙方簽訂合作備忘錄，建立策略性的合作關係，期望未來能藉由中華 經濟研究院的經濟知識見解與政策研究成果，提供專業訊息給日方，以及利用瑞穗銀行的客戶基礎與瑞穗集團的Know-how，深化及促進臺灣與日本之間交流，進而對臺日經濟與產業提供更有利的發展條件與環境。