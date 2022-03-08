時裝品牌「夏姿．陳 SHIATZY CHEN」自2008年正式登上巴黎時裝周舞台後，近期品牌設計風格越來越活潑，卻又同時兼顧東西融合的時尚美學，受到許多名媛貴婦、藝人的喜愛，品牌於台灣時間8日凌晨以線上形式參與巴黎時裝周，本次時裝影片地點選擇於日月潭向山遊客中心拍攝，呈現建築、自然、時裝相互對話的舞台，同時也透過建築內部昏暗建築搭配光影投射的場景，點出「光塵」（Genesis）主題。

本季創作靈感則以火與光的意象形體出發，服裝以紅、白、黑、綠主色調呈現，並以金屬編織菱格紋鋪棉、亮皮質夾克短褲與通透的烏干紗印花上衣，在光影的照射下呈現浮光掠影的感覺，而裝飾於服裝上的羽毛、珠飾、流蘇，則隨著模特走動為服裝帶來更加動態、絢爛的效果。

而本季的開版圖騰則以起初的火光、硝煙與燃光及霓虹光暈為元素，被運用於特殊壓紋煙花型雪紡、金屬開版緹花、雪紡蕾絲等不同布料上，另外包款方面，品牌經典玉鐲提把包款與迷你小包款，展現俐落摩登風格，鞋款則延續配飾的綻放概念，樂福短靴、樂福長靴皆以具光彩反射的全漆皮材質設計。