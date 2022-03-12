小S月底即將發行新專輯《elephant DEE的Demo Oops!》。（犬象提供）

小S月底即將發行新專輯《elephant DEE的Demo Oops!》，為專輯打造的「歐普斯博物館」，日前開幕後獲廣大迴響，在近日的場次中，小S同樣親自上線「展覽」並與觀眾聊天，自爆許多拍攝背後的小故事，包括〈救命恩人〉中除了面具是老公的臉，其實一身服裝還是來自老公的熱情贊助，笑說老公的浮誇遠超乎她想像，「我那時問老公『你現在還有那些很浮誇的西裝外套嗎』？沒想到他立刻帶我到衣櫃前，拿出各種款式，有銀色繡龍繡鳳的，還有絨布、鑲鑽的，還很熱情問我需不需要其他更誇張的飾品」。

睽違7年推出新專輯，小S誠意十足地在專輯發行前，化身「歐普斯博物館」館長，將歌曲化為珍奇展覽品，並親自替廣大粉絲解答作品概念與幕後故事。繼開張邀請媒體與名人線上參觀，緊接著也開放粉絲入場，許多人對於她在〈救命恩人〉中，以先生Mike為主角打造的面具及一身造型感到印象深刻，小S表示當時心血來潮想說都戴著他的面具了，不如一起借他的衣服來穿；令粉絲驚喜的是，小S在昨晚的場次現場連線好友范曉萱，兩人也談到這張專輯誕生的機緣。

小S提到這次專輯誕生的機緣，源自范曉萱某次教她使用電腦內建的音樂軟體，學會後她像著迷似的，連續3天不眠不休地邊玩邊創作，最終完成了現在專輯裡的11首歌，范曉萱也表示對《elephant DEE的Demo Oops!》感到驚艷，大讚：「這個作品呈現了完完全全elephant DEE是怎麼樣的人，活出自信、活出自己，這個風格希望大家會懂！」隨著專輯即將正式發行，小S預告之後仍會帶來驚喜，笑說：「可能有人會問，現在家裡幾乎找不到機器放CD了，還買專輯幹嘛？但大家可以把它當紀念的東西，世事難料，我也不見得會再出下一張了，可能有一天我因為喝太多太開心，突然說要退出演藝圈也說不定。」