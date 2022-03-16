曾國城妻子和鮮肉男在車內暢聊半小時，鬧得沸沸揚揚，1名徵信社的社長就在個人臉書發文爆料，日前受理一個委託案，1名貴婦要調查游泳教練小王的行蹤，因為男方很常搞失蹤，偷看男方手機時，教練居然和多名豪宅貴婦都有一腿，氣的決定蒐證，將其他貴婦和教練約會的照片寄給她們老公，讓他們知道自己的妻子的誇張行徑。

立達徵信社的執行長謝智博在臉書發文，最容易讓男人帶綠帽的前五名絕對有「小孩的教練」，表示曾經有個客戶本身是人妻，要查的對象竟是自己在外的小王，小王是她孩子游泳課的私人教練，平常去她們豪宅社區教課的時候，她就在旁邊看著孩子上課，看著看著就莫名跟教練搞上床了。她有錢也有閒，於是幾乎像是包養般供養這個教練。

由於教練常常讓他找不到人，某次偷看他手機後發現這名教練有許多對象，且全都是台北豪宅人妻，其中還有某位上過新聞的名門人妻，令貴婦非常不甘心啊，決定報復，畢竟錢給了肉體也給了，對方卻有許多對象。

謝智博也很直白地告訴貴婦：「錢是你心甘情願給對方、上床妳也有爽到阿，趕快回歸家庭才是真心。」不料貴婦卻回：「她雖然對不起她的先生，但她對教練也是真心的，如果這是一個謊言，那她要蒐證教練的跟其他女性對象在一起的畫面，然後她要一一戳破讓其他女性的丈夫知道，用黑函、用匿名電話、用信件等，除了她自己的丈夫以外。」

辦完這個案件後，謝智博也提醒各位男性朋友，不論以後家裡小孩有什麼直排輪教練、游泳教練、X球教練、跆拳道教練...只要是會在教導小孩的過程中會散發濃郁男性氣息的，還是自己去認識一下對方，好好跟對方握個手保持聯絡，以降低綠光罩頂的機率。