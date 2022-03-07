《我愛黑澀會》美眉出身的女星斯亞(糖果)，憑甜美外型與精湛舞技受到粉絲喜愛，個性直率的她近年更是經常現身各大綜藝節目，如今轉戰電商事業，也發展有成，沒想到昨天斯亞po文，透露遭同行造謠在外搞曖昧，她名譽受損，不忍了怒回嗆：「亂說話是會被懲罰的」，引發網友關注。

斯亞昨天(3/6)在臉書po文，透露最近聽到自己的傳聞，竟然遭到亂造謠，「說我現在有男朋友，我朋友聽到了，跟對方說我沒有男朋友單身很久了，卻被回成說我可能是在曖昧？」。

斯亞直言實在不明白愛亂編故事的人，到底是什樣的心態，「我謝謝你非常希望我早日有男朋友，但是你說的對象～跟你比較搭～你們都喜歡劈腿，真的很適合！」，她本人完全不想被亂湊對，並且標籤寫下「髒掉的奇異果」，對方身份引發猜測。

斯亞遭到亂造謠，生氣反擊希望對方不要隨口胡說斷她桃花，「亂說話是會被懲罰的喔，小心自身安全」，這篇PO文立刻釣出好友王思佳留言：「臭三八都喜歡編故事啊！」，網友們則安慰斯亞，說她應該是樹大招風，並且好奇造謠者的是誰，斯亞直接嗆明對方身份，是個想紅想瘋的新人，「她可能沒想到會傳到我耳裡，這圈子這麼小，邏輯又不清楚亂亂編」。