國民黨年底選舉大吹青年參政號角，黨內近期通過的直轄市議員候選人提名辦法中，更祭出35歲以下新人最高加權100％的超狂幅度，甚至比民進黨的青年加權還高5倍。近期台北市黨部考量北市公投成績是全台之冠，有意向黨中央提案，讓積極參與公投街講的參選人再享100％加碼，意即最高可享200％的新人加權。

去年底4大公投落幕後，台北市投票率達到47.07％，高於全國平均投票率41.09％，更是各縣市之冠，且各項公投案結果還反指標，4案同意票皆大過不同意票，讓國民黨北市黨部大為振奮，不枉費數個月來狂辦百場宣講，即使最後沒過關，仍交出完美的成績單。

市黨部主委黃呂錦茹指出，好成績有部分歸功於青年、新人議員參選人的努力，這些人在百餘場的公投宣講中，無論颳風下雨都無役不與，讓她相當感動，因此決定向黨中央提案，只要有具體參與街講、宣傳事證的新人，在區黨部認定過關後，都能再享100％的初選加權。

黃呂認為，對黨有貢獻的新人理應獲得回報，不能說平時不認真參與黨務工作，選舉時才靠優勢加權，且黨部認定從嚴，避免任何不公平的情況發生，她也強調此作法對現任議員沒影響，因為只有新人需要接受初選。

根據現行提名辦法，首次參加議員初選民調的新人可享30％加權，年齡為36歲至40歲可再加50％，35歲以下則能再加70％。若以35歲以下符合新人資格的參選人為例，拿到最高加權100％後，可讓民調從10％變20％，加上公投加權100％後，民調最終就能拿到30％。

對此，表態支持的黨內新人認為，黨部考慮個人「戰功」的做法很合理，對新人也是鼓勵，只怕認定時出現爭議，反而變成自找麻煩。也有人提議，認定上可分為4個部分，包含宣傳車、街講、看板及夜宿等標準，有符合就各加25％，也許會公平一些。

相對國民黨在初選上採取現任優先、青年加權機制，民進黨作法大為不同，若選區辦初選，老將和新人全要參加，加權部分則是新人10％，若是未滿35歲青年或新住民者可再加權10％，最多加權20％，且加權機制排除政二代參選者。