大S閃電再婚20多年舊愛韓團「酷龍」具俊曄，喜訊震撼各界！2人再結姻緣，關鍵就是大S20年不變的電話號碼！立委周春米也跟上「20年電話沒換」的時事梗，日前在臉書表示，「20年不變的可以是手機號碼，也可以是在家鄉服務的熱忱！」

周春米臉書貼文談到，20年前轉任律師，為的就是想以自己的專業，為屏東服務，現在雖然擔任立法委員不得執業，但不變的是服務的熱忱，20年來一直在這，對屏東的愛只有越來越濃，越來越強烈。

周春米表示，不管是擔任律師或是立委，服務處電話都沒變，民眾可以打電話來，團隊一直都在！該篇貼文引發不少網友關注，有超過百則留言，不少網友留言寫下，「米姐就是從心出發，為屏東發聲」、「委員把把年齡洩漏了，哈哈，唯一不變的是為當事人（屏東縣民）爭取最大優勢」、「支持，感謝不變的用心」、「小米姐姐的年齡居然就這樣公開了！！先祝小米姐姐步步高升囉」。

另外，立委周春米今(10日)在民進黨中央黨部登記屏東縣長初選時，百餘名鄉親擠爆她在屏東市的服務處高喊「唯一支持周春米」，周媽媽周林綉鶯女士也現身讚聲，雙方南北連線透過視訊互打招呼、齊聲力挺。