民進黨今中常會，據轉述，民進黨祕書長林錫耀今在會中呼籲，民進黨現在是直轄市議員初選，大家要盡量降低初選競爭氛圍。

據轉述，林錫耀在黨務報告時，先引述媒體針對報導國民黨初選報導指出，國民黨至今還未提名縣市長，媒體也說，國民黨立委蔣萬安春節過完就要宣布台北市長，但也還沒宣布，國民黨整體提名應該也是往後延。

提到黨內初選，他表示，民進黨會照既定程序在走然後完成，現在正值黨內直轄市議員初選，大家要盡量降低初選競爭（激烈氛圍）。

據轉述，林錫耀還提到，「時代革命」紀錄片票房熱賣，民進黨包場，身兼黨主席蔡英文總統會出席，並在電影放映前致詞；據了解，這一場，還會邀請一些網紅一起觀賞。

此外，上周彰化升格部分時程，請行政院專委黃致達回去詢問，本周在中常會報告；據轉述，黃致達今在會中表示，內政部正在搜集各部門意見。

今天會中立法院報告時，黨團總召柯建銘也提到最近「反質詢」；國民黨立法院黨團發文給立法院長游錫堃召集朝野協商，落實立法院職權行使法不得反質詢的規定；據轉述，柯建銘表示，這不是第一次發生，國民黨江啟臣曾提過修法，明天國民黨列入朝野協商。