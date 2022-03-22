國民黨台北市黨部今起辦理議員初選領表登記，出身立委丁守中、蔣萬安辦公室助理的詹為元，歷經國民黨中央幹部與台北市長選戰發言人的磨練後，今日在黨前主席、立委江啟臣及雙北眾多議員參選人陪同下，登記參選松山、信義市議員，同黨還有其他3人爭取該選區的1席空間，競爭相當激烈，他表示國民黨新世代應不分派系、彼此團結，在年底一起打贏選戰，台北市重返城市光榮。

向來支持青年參政的江啟臣，今展現行動陪同詹為元前往北市黨部登記參選，兩人有說有笑，約莫10分鐘就將快速程序辦理好。另一方面，詹為元也展現好人緣，登記同時還有黨內市議員參選人楊植斗、張煥霖、柳采葳、蕭敬嚴、呂家愷及戴湘儀等人陪伴在側，展現青年團結一面。

江啟臣感嘆，第一次參選是人生的難忘時刻，陪伴詹為元登記、繳保證金，也讓他想到10年前自己首次參選的種種，選戰過程也有很多經驗和記憶，都會在人生中留下來，不管接下來結果如何，願意出來打仗都令人感到光榮高興，此時此刻的國民黨正需要這群新世代，不是為國民黨，而是為人民。

「會做事、會論述，是國民黨最需要的！」江啟臣說，詹為元過去是幕僚出身、擔任過助理，在他擔任主席時則是青年部副主任、發言人，幕僚資歷非常豐富，有機會當選的話，一定會是最好的民意代表，他也很感動其他幾位新世代議員參選人彼此相挺，用行動證明團結，一定能夠嚇死競爭者，在競選中獲勝。

詹為元笑說，他和其他參選人都是國民黨新世代，雖然有不同背景，但彼此團結不分派系，希望在年底選舉一起打贏選戰、彼此合作，無論是新北台北都可以協力合作上雙北共融共營，重返城市光榮。

媒體追問江啟臣，黨內新人都找他拉抬是否將其視為領頭羊？他坦言黨內確實有很多包袱，社會也有所指教，這群新世代年輕人都很瞭解國民黨處境，但也能用行動展現決心，展現新的國民黨氣象，希望選民看見給他們機會，他能做的就是最佳啦啦隊、助選員，有需要會全力以赴給予幫助。

此外，外界批評國民黨鼓勵年輕人參政，但不少選區有老將回鍋，恐對年輕人不友善？江啟臣則說，黨內一定會有老中青不同世代，我們講求傳承合作，只是隨著時空環境變遷，每個政黨一定會培養年輕世代，國民黨也不例外，無論哪個世代，政黨都必須讓好的人才輪替、循環，這是國民黨要建立的制度體制。

外傳中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜都有幫助子弟兵培養人馬？江表示，大家有什麼需要，只要自己能做到一定會幫忙，因為大家都是國民黨人，沒有分說是誰的子弟兵，大家都是伙伴，無論在什麼位置都是TEAMKMT，發揮自己力量，沒有必要分彼此。

至於周刊爆料黨內希望新北市長侯友宜能直攻2024總統大選，江啟臣則說，侯從副市長到市長任內，大家對他的表現都很熟悉，市政滿意度也是近期最高，證明國民黨可以執政、真正會做事，至於後續選戰安排相信侯自有想法，國民黨做為團隊，相關布局有賴黨中央領導，看如何安排能讓2022和2024接獲人民支持。