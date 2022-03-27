年底九合一大選，國民黨桃園市長選舉候選人迄今尚未產生，國民黨定調桃園市長提名以在地為主，台北市議員羅智強有意空降競逐，立委呂玉玲積極備戰，對此，國民黨主席朱立倫重申，國民黨選策會本周將討論桃園市長人選，針對有意願參選黨內之士進行徵詢。

對於主張桃園市長要在地人選，是否表示羅智強已經出局？朱立倫今出席國民黨歸僑聯誼會春酒前受訪時表示，每一位優秀的人才都會徵詢，都會考慮，選策會從明天開始會一一去了解，包括所有現任立委、多位前任立委和一些朋友們的意願如何，這是第一步要做的。

他強調「有一些媒體的報導不是事實」，本周才要針對桃園市長人選來做了解，最重要的是要獲得桃園民眾的支持，以及對桃園的願景、未來做出完整的規畫和貢獻。

國民黨桃園市議員、立委呂玉玲夫婿陳萬得傳已經在桃園地方群組宣布黨中央要提名呂玉玲參選市長，朱立倫指出，選策會本週才會進行徵詢才是事實，獲得民意最多支持的人選，就是國民黨會提名的候選人。

針對高雄市長提名是否也已在地為主，朱立倫認為，每一個城市都有不同的歷史、不同特質，都會尊重在地歷史背景及在地特質，很多地方會因地制宜，不過回歸一句話，每個城市都是要提名在地民眾最支持的候選人。