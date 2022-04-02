國民黨近日徵詢桃園市長人選，台北市議員羅智強原定今(2日)透過直播宣布參選桃園市長，未料在深夜緊急宣布取消，引發政壇關注！黨內消息人士指出，羅智強實際上早已準備在3月27日正式要宣布參選，國民黨中央立刻派秘書長黃健庭親自勸退，但羅連日受到支持者勸進加上眼見民調結果有望，又興起在要今宣布參選的念頭，但黨主席朱立倫得知消息後，深感茲事體大，立即在深夜打電話與羅進行3小時長談，二度勸退他參念頭。

羅智強今凌晨2時許在臉書宣布，接到朱立倫的電話，懇切的談了近3個小時，主席告知他對桃園局勢的看法，要求他在清明連假期間暫不對外發言，給大家多一點時間冷靜沉澱，「我不是一個扭捏或裹足不前的人，而這次的一波三折與反覆並非我所願」，只是身為國民黨的一份子，必須尊重主席的整體戰略思考，也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害，因此決定取消「宣布重大決定」的直播。

根據黨內消息人士指出，羅智強原本在3月27日就要對外宣布參選桃園市長，但是國民黨派黃健庭勸退他，到了這一周，羅因受到支持者勸進，加上自己做的民調結果，發現支持度很高，覺得信心滿滿，於是決定今天上午要宣布參選。

該消息人士亦表示，當朱立倫知道羅智強要宣布參選後，馬上進行第二次勸退，主要原因是地方反彈太嚴重，而羅本身也發現地方人士對他的反彈大、沒有在地人士支持、擔心後續黨內互打效應，這也並非自己所樂見，而且考量這場戰選一打輸，自己也會變成國民黨罪人，於是決定聽朱的整體戰略思考後黯然退場。