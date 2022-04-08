前總統陳水扁昨為國務機要費案召開國際記者會自清，民進黨團總召柯建銘認為，朝野該理性面對《會計法》修正。國民黨文傳會副主委林家興質疑，柯建銘難道在幫陳水扁解套？抑或陳水扁手上的國務機要費相關資料有更多內幕，讓民進黨急著要陳水扁封口？

林家興強調，國務機要費除罪化的爭議仍多，絕非柯建銘一句「歷史共業」就成為當前必須趕著處理的優先議案，請民進黨切勿泛政治化、因人設事，更不應把「救扁」擺在民生疫情等更急迫問題前，簡直是「看扁」台灣人民。

林家興指出，去年4月，立法院財政委員會曾針對攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案舉行公聽會，當時學者專家正反意見不一，尤其歷屆總統僅陳水扁有國務機要費涉法的問題，明顯是為了個案修法，不具有普遍的適用性。

林家興認為，此爭議點毫無共識，也難以說服社會大眾，但柯建銘卻意圖於立法院本會期再度闖關，令各界質疑此修法的急迫性何在？難道是對陳水扁大動作召開記者會有何顧慮？必須對陳水扁有所交代？

林家興表示，當前疫情仍嚴峻，柯建銘身為執政黨的大黨鞭應該多關注防疫作為、振興疫後經濟、解決人民迫切的民生需求等議案或修法工作，不應該在全民共同抗疫之際，還在進行「政治護短」等情事，意圖幫陳水扁脫罪。

林家興強調，陳水扁等人的國務機要費案已經進入司法審議，且纏訟多年，應該尊重司法單位的公正審判，切勿試圖藉由立法或修法來干擾正在審議的司法案件，請民進黨收起政治思維，不要再破壞民眾對司法體制的信任性與獨立性。