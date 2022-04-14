蔡總統提名邢泰釗擔任最高檢察署檢察總長，邢泰釗今至立法院司法法制委員會接受立委審查人事資格。國民黨立委李德維質詢，會不會支持恢復特偵組？邢泰釗深思後表示，這個制度如果經過充分研議，可以考慮一個大家都能接受的機制。

特偵組於2007年前總統陳水扁任內成立，偵辦過林益世案、陳水扁家族貪汙案、拉法葉軍購案等重大弊案，但也因監聽國會造成後來的馬王政爭，2016年民進黨重返執政後，在民進黨立委主導下修法廢除特偵組，特偵組於2017年1月1日走入歷史。

李德維今天質詢刑泰釗對於恢復特偵組的看法？邢泰釗深思後表示，對於設立獨立的檢察機關，這個制度如果經過充分研議，怎麼樣可以完整、設在哪個審級，可以再研究，坦白講偵查犯罪的確是動輒得咎，辦這些案件都是檢察官辛苦在工作，還會因受到不同情況受到很多的指摘，對檢察官真的很不公平。

邢泰釗認為，可參考國外的情況，在大家都能接受情況下，研究一個有公信力的機制，「是可以考慮的」。

此外，邢泰釗也被認為政治色彩太濃，邢泰釗強調，現在沒有人可以一手遮天，檢察官會被被告、告訴人代理人、律師、法官、媒體、學界、國會，甚至網路全民監督，現在書類也都上網公布、判決書也公布，對外都透明化。

邢泰釗說，檢察官內部也民主化了，主任跟檢察長都是投票選的，沒必要阿諛權勢，要是被同仁認為阿諛，這人會被排斥，不會有選票支持，對檢察官要有信心，對這些優秀台灣子弟都沒信心，要對誰有信心？

國民黨立委鄭麗文質疑，現在有所謂「邢泰釗路線」，靠幫助權勢一路升官，他也直問，是不是因為被前總統馬英九調去金門所以懷恨在心，才重啟三中案？邢泰釗強調，「我在金門服務這段期間，是我這一生最愉快時光。」三中案主要是因為檢察官基於他們的確信，有掌握汪海清的錄音帶。

李德維也提到2020總統大選期間發生的王立強、向心共諜案，質疑檢察官屢次發生「選前搶起訴，選後被告無罪」的案件？邢泰釗對此說明，向心案是調查局立案報請指揮的，還涉及澳洲海外司法互助，這若不分案，「人家還會說我們吃案」，簽結跟洗錢防治起訴，也不是在他任內，他已經離開北檢，並不知情。相關也都經過法院程序。