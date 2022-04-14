大陸高調派遣多架運-20運輸機載送多套塞爾維亞訂購的紅旗22防空飛彈，由大陸本土經多國直飛塞國，遭到美國質疑陸方賣攻擊性武器予塞爾維亞，用以攻擊與其有主權糾紛的科索沃，是擾亂地區和平，時事評論員謝寒冰就質疑「在世界各地都有販售和部署武器的美國，有什麼資格說別人？」

「你就是維持區域和平，別人就是強到小偷？」，謝寒冰13日在中天《大新聞大爆卦》憤怒的表示，美國指控大陸賣塞爾維亞飛彈破壞區域和平，自己卻在世界各地販賣武器和韓國部署薩德飛彈，他指出，紅旗22防空飛彈是無法主動攻擊的，且現在大陸送貨看似受到北約國家矚目，但稍有軍武常識的人都知道，從下訂到出貨是幾個月甚至幾年的事，「絕對跟當前局勢無關！」，「北約說好要送武器去烏克蘭送了嗎？不怕武器被俄軍俘虜甚至機密外洩嗎？有時間去煩惱別人的事（塞國買陸飛彈），先管好你（北約）自己的事再說吧！」

圖為解放軍運20運輸機（本報資料照）

謝寒冰話鋒一轉，稱這次大陸大張旗鼓派遣運輸機運送武器出國也有政治目的，一來是宣誓自身航空科技里程碑，已非吳下阿蒙，再者其經過保加利亞、土耳其等北約國家，土耳其甚至開放陸機加油，「代表這些北約國家與陸交情不錯，大陸也藉此表明不與北約為敵」。