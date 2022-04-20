上個月才外傳習近平曾考慮2022年武力犯台，並於秋天來臨前「全面接管台灣」，今早華視新聞台就出現烏龍跑馬燈，包括「新北市政府呼籲民眾勿恐慌 將透過媒體發布戰爭新聞及資訊」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令 3月6日8時生效」、「新北市遭共軍導彈擊中 台北港艦艇爆炸」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」等，公然利用公共頻道散布假新聞、假消息，引起民眾恐慌。

華視新聞出包，從新聞媒體特殊的傳播屬性角度來看，不能只在自己媒體上道歉了事。一路以來公廣集團旗下的華視，仗恃NCC護航上架52台熱門新聞頻道，如今出了「亂台」新聞，難道身為監管機關的NCC睜一隻眼、閉一隻眼就這麼輕輕放下？2020年中天新聞台因選舉新聞違規，遭到NCC撤照，隔年NCC火速通過華視新聞資訊台上架52台，這般政治力介入、行政不中立，NCC巧取豪奪、裁罰厚此薄彼，豈能雙重標準？

再從國家安全角度來看，華視新聞這次出包涉及更嚴重的散布中共犯台新聞，以假亂真的新聞製造民眾恐慌，華視推給後製人員「誤觸」錄製的新北市消防局防災演練，說不過去。國安單位接獲訊息致電華視高層，華視上下還渾然不知出了大亂子，這怎麼會只是基層人員疏失，整個新聞體制、SOP、守門人功能都大有問題。

2016年7月1日，總統蔡英文上任第 42天，首次出訪巴拿馬，在飛行途中專機上的衛星電話響起，海軍誤射雄三飛彈，直直朝著對岸飛越海峽中線過去，不幸擊中在飛行途徑上的台灣漁船，也幸運地沒有繼續飛向對岸，險些釀成第四次台海危機。軍方「誤觸」飛彈雖是擦槍走火事件，但是，兩岸「亦敵亦友」的隱晦不明的情境下射出飛彈，對岸會怎麼想？人不在台灣的總統蔡英文又該怎麼想？華視「誤觸」中共犯台新聞，可沒有台灣漁船擋禍，能不謹慎嗎？

兩岸敵意螺旋升高，NCC該怎麼處理華視，全民都在看！

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