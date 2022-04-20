中科院「無限高」實彈射擊 陸軍艦出現台東外海

中科院今晚分別在屏東九鵬基地、東海岸成功鎮海邊實彈射擊，最大彈道高度「無限高」。海軍雖未監控到中國情報船接近，但有艘中國飛彈護衛艦經過台東成功外海。

根據國家中山科學研究院近日公布的射擊通報，4月20日、21日、22日，將在東部九鵬基地實施最大彈道高度「無限高」實彈射擊，射擊時間為晚上7時40分至晚上9時10分。

今天晚上7時40分，九鵬基地、成功鎮海邊2枚飛彈先後發射，飛向天際。

根據國防部日前送交立法院的「國防部應定期提交計畫各項完成計畫與困境」書面報告，披露國造各型飛彈將量產，包括陸射/海射型劍二飛彈系統、天弓三型防空飛彈、雄三超音速反艦飛彈、雄二與雄昇飛彈、萬劍彈等，以因應共軍威脅。

其中，最受矚目是傳最大射程達400公里的雄三反艦飛彈，以及傳言射程達1200公里的雄昇飛彈系統，還有增程天弓三型飛彈。

現場觀看的中科院人員對於火砲發射不願評論，僅呼籲國人支持國防。

另外，海軍監控到今天上午8時台東成功東方約47浬1艘中國籍飛彈護衛艦往南航行。