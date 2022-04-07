吳建豪在〈CHILL〉MV中與女模共舞，表現出無憂無慮的自在態度。(環球音樂提供)

吳建豪在〈CHILL〉MV中，興之所至更爬上麵包車頂，來場加州陽光的吉他Solo。(環球音樂提供)

吳建豪推出首支英文單曲〈CHILL〉MV。(環球音樂提供)

吳建豪（Van Ness Wu）將於Virgin Music發行全英文專輯，今（7日）在L.A.越洋連線，盛大舉辦英文專輯全亞洲媒體線上聽歌會，侃侃而談從亞洲唱到美國的心路歷程及創作理念，他也分享近況，坦言仍然非常期待愛情，已有６個乾孩子，「我很期待有孩子，有一個小的我跑來跑去」。

吳建豪日前赴美籌備新專輯，受到疫情影響，他在美國的生活大多從事戶外運動，他從去年開始愛上打靶（Completion shooting），用手槍真槍實彈射擊，可以當成運動來發洩，也期待未來考執照後可以購買器材。他當場秀出自己的射擊影片，身手矯健，有如武打巨星，透露「我一直想要拍動作片啊，接下來MV也會有類似這樣的東西。」

被問到是否單身？他笑說，「你們有完沒完啊，來些新的好不好，見一次問一次」，接著坦言仍然期待愛情，自己也一直很想生小孩，已有3個乾兒子和３個乾女兒，好友安志杰女兒出生第二天他就去抱她玩，和小孩互動良好。

今聽歌會上，吳建豪公開首支英文單曲〈CHILL〉MV，他特別租了60年代復古汽車和露營車，將場景拉向加州一望無垠的沙漠，MV中除了和外國女模共舞，還有車內親密戲，興之所至更爬上麵包車頂，來場加州陽光的吉他Solo。

由於拍攝MＶ期間碰到疫情，沒有工作人員同行，吳建豪一人身兼錄影、場記、服裝師、髮型師、剪接師，還要準備道具，相當辛苦，他回憶當時什麼都自己來，「頭髮留長一些，比較亂一點，我就拿頭巾，把頭髮放下來，還好歌詞有說頭髮亂了無所謂」。

他為剪〈CHILL〉花了很多時間，也花很多時間經營社群平台，覺得經營TikTok很難，他坦言想要刪光所有社群，「我滿想要刪掉所有社群，花太多時間在這個上面」，話一說完馬上遭到家人和工作人員都勸阻。〈CHILL〉MV將於8日中午12點（美東零點）上線。