昔日紅遍全球的韓國天團BIGBAND近期終於回歸，在4日晚間11點（韓國時間5日0點）公開最新單曲〈Still Life〉MV，短時間創下驚人觀看次數，更掀起熱烈討論；近日有BIGBAND鐵粉發現隊長GD權志龍在MV中，有一件衣服是2008年就穿過的，反應一面倒大讚他的時尚度，「14年前潮流眼光就那麼絕」。

BIGBAND睽違4年終於在4日晚間11點（韓國時間5日0點）公開最新單曲〈Still Life〉MV，光是從MV上線前就已湧入幾十萬網友待機等待，可見BIGBAND人氣有多誇張；而MV播出後更引起各種猜測，其中不少人覺得歌曲有種「離別」的感覺，不免認為可能是BIGBANG最後一次合體作品。

BIGBANG最新單曲〈Still Life〉MV播出後，短時間創下驚人觀看次數，更掀起熱烈討論。(圖/ 摘自BIGBANG YouTube)

不過，有一些鐵粉注意到MV中，GD權志龍染了一頭彩虹髮色外，有一件衣服是他在2008年就穿過的，網友對此反應一面倒，大讚GD權志龍不愧是潮流之神，「一件T恤可以穿14年，還是那個長情又念舊的志龍」、「14年前的衣服現在看還是時尚帥氣，果然是GD啊」、「走在潮流前面的男人」、「髮型和衣服又要被模仿一波了吧」。

有鐵粉發現GD權志龍在MV中穿了14年前的衣服。(圖/ 摘自微博)

BIGBANG於2006年出道，由T.O.P、太陽、G-Dragon、姜大聲和勝利5位成員組成，但在幾名成員服兵役期間，勝利傳出性招待事件，還遭爆出淫片對話群組，形象崩壞，最後黯然推出BIGBANG和演藝圈，也被判處3年徒刑；BIGBANG此次回歸也是首次以4人體出現，粉絲都看好能擺脫過去不好的醜聞，重返韓國天團地位。