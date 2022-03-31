小S拍攝新歌〈欠揍的你〉MV忍不住落淚。（犬象提供）

小S以「elephant DEE」之名替出新專輯《elephant DEE的demo Oops!》，寫給爸爸的新歌〈欠揍的你〉隨之曝光，以帶著輕鬆平淡卻又蘊含著深刻的愛的口吻，將這首歌獻給已在天上的父親，並親自拍攝MV，她在MV裡緩緩地走在一條漆黑路上，邊走邊唱著，尾聲忍不住流下真摯的眼淚，令人動容。小S說：「在拍的當下想到很多瑣碎的片段，想到他帶著我跟姐姐到公園裡拍照、買我們愛吃的東西等等。」感慨再也回不去的過去。

〈欠揍的你〉是小S獻給在天上父親的歌，她分享當初想寫這首歌的動機：「我一直都很想寫一首歌給我爸，因爲我不希望大家對他的印象好像只是很愛喝酒的爸爸，好像我們不愛他。可是其實我們非常愛他，我想把我真實的感受，還有我們跟爸爸的相處之間的事寫下來。」回想過去和爸爸相處的時光，她說：「以前小時候，他會把我跟姐姐放在他的手掌上，然後舉很高，我們覺得很好玩卻又很害怕；長大之後，爸爸也是負責滿足我們的角色，像我們很喜歡吃某一款泡麵跟麻荖，他就會直接買一整箱給我們。」

拍攝MV時，導演安排小S沿著一條筆直的路邊走邊唱，更選在寧靜的夜晚拍攝，一片漆黑的環境讓她邊唱邊想著過去和爸爸相處的細節，一下子回憶湧上心頭，拍到尾聲甚至流下眼淚，內心充滿感觸。小S感性地說：「拍攝當下想起很多瑣碎的片段，想到他每次回到家一定會吹口哨，然後我們喊『爸爸！』的畫面；想到他帶著我們到公園裡拍寫真集等等，很多很珍貴的小事。」希望每個人都能好好珍惜與家人的時光。〈欠揍的你〉MV已於「小S徐熙娣 elephant DEE」YouTube官方頻道上線。