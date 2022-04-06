小S(徐熙娣)近日主持節目《小姐不熙娣》，甜蜜還原大S認愛具俊曄瞬間，不料卻惹毛前姊夫汪小菲，火大開嗆「是不是藥又吃多了」，離了婚如今連一家人都做不成，小S原定舉行發片記者會也因怕轉移焦點而取消，然而有話直說正是小S的獨特魅力，新一集節目中聊到兩天一夜輕旅行，她就高調談論想跟老公許雅鈞，約新姊夫具俊曄跟大S來場約會，被網友笑稱：「又要去氣汪小菲嗎？」

節目中嘉賓Amy向大家介紹旅行住宿，提到先生在墾丁超美獨棟Villa飯店求婚，民宿裡可以游泳、喝酒、烤肉，環境十分舒適，兩組夫妻入住尚且足夠，這個方案小S聽完以後很滿意，開玩笑直喊：「我帶我老公，然後再約具俊曄跟大S」，助理主持派翠克補話「晚上可以喝點小酒，一起玩九九乘法表」。

緊接著小Ｓ笑稱，她還能撒嬌靠在新姊夫懷裡，並故意「觸摸具俊曄的胸膛」派翠克聽完搞笑回話：「妳知道韓文姊夫翻成中文，意思正是我可以摸妳嗎？」小S毫不思索點出「直接摸就好啦，他人很好」大讚具俊曄。

該節目雖未在大陸播出，但陸網仍有不少流傳片段，引發熱烈討論，特別小S吃豆腐片段堪稱經典，但要套用到新姊夫身上非常有趣，逗得粉絲們都笑壞肚子，對新姊夫的言談也相當欣賞，似乎比汪小菲先前上《康熙來了》表現更大方，網友笑稱「S又要氣汪小菲嗎？」、「新姊夫人應該不錯」、「最好每集都提，讓前姊夫氣得跳腳」。