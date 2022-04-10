性學博士許藍方有著亮眼外型，且經常在YouTube頻道與節目上分享專業知識，因此受到歡迎，還被封為「最美博士」，做為小S節目固定班底的她，近日在節目上為眾人解惑，竟呼籲女性別再使用私密處清潔液，因為可能會「越洗越黑」。

許藍方最近在小S主持的《小姐不熙娣》節目中，討論到女性私密處話題，驚人表示在醫學上，其實不建議用女性私密處清潔液清洗，盡量用清水洗就好，小S疑惑發問，那何以市面上推出那麼多款私密處清潔液，許藍方解釋，這項產品最初的設計，其實是給私密處感染的女性使用的，因感染時下體的酸鹼值會改變，專用清潔液可以改善這點，但一般健康女性是不需要的。

聽了許藍方解釋後，小S再發表想法：「可是我們就希望(私密處)香香的啊！」，許藍方進一步講解，就是因為大家都想要「香香的妹妹」，所以廠商會在製作產品時添加「化學香」，這些化學香料持續使用在私密處，反到容易造成黑色素沉澱，眾來賓聽了不禁大驚失色。

許藍方補充，很多人追求私密處飄香，但其實健康的私密處本來就不臭，只是微酸，但那並非臭酸味，如果真的很擔心有臭味，她比較建議在內褲上噴香氛就好，許藍方也呼籲女性平時不要常使用護墊，因為護墊墊久了，容易造成感染。