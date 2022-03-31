大S（徐熙媛）和汪小菲去年10年婚姻畫下句點，但就在女方宣佈再婚嫁給具俊曄，而汪小菲發聲明祝福後，外界以為事情就此落幕，但昨(30日)上午汪小菲忍無可忍，轉發影片開嗆小S藥吃多了，雙方再掀戰火，而汪小菲母親張蘭稍早也發文虧小S是「惹禍的嘴」，「她（小S）一不留神把（大S）離婚的原因給說出來了」。

小S近日在《小姐不熙娣》中大聊姐姐大S與具俊曄重啟聯繫經過，透露大S有天向她坦白可能是交到男朋友了，而且對方身分並非台灣人，小S猜了一輪後才猜到是具俊曄，對此感到不可置信，表示兩人當年很相愛被迫分開，才在心裡留下遺憾，而這段預告傳上微博後，先是被汪小菲怒嗆：「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」，並指是對方欺人太甚。

張蘭稱汪小菲離婚後很辛苦，希望大家多支持。（圖／翻攝自秒拍）

汪小菲昨下午進一步回應：「我想要孩子，更不允許一個我不認識的人讓他們叫爸爸，但是我已經隔離五次了，我現在回去是自取其辱」，暗示還是想要兩個孩子的扶養權。而張蘭先前在直播中呼籲大家多支持汪小菲，稱他離婚後很辛苦，也對孫女放話「過得不好來找奶奶」，更透露孫女剛剛上線給她點讚，「這孩子不是培養出來的，一定是影響出來的。相信一個好女人會影響三代」。

張蘭表示孫女剛剛上線替自己按讚。（圖／翻攝自娛樂牛小妹微博）

昨見大S和汪小菲家戰火再起，有網友留言說：「大S再婚，是沒有從感情的痛苦中出來，而用另一種重量級的方式想把自己拔出來。但是小S卻是不顧及姊姊、外甥而一味的炒作，賺流量，為利」，引來張蘭回：「她一不留神把離婚的原因給說出來了，這個嘴真是惹禍的嘴呀」。