《她和她的她》主視覺曝光。（八大提供）

許瑋甯主演《她和她的她》。（八大提供）

原創影集《她和她的她》6日公布主視覺海報，整體以溫柔的藍色調性呈現，畫面上女主角許瑋甯雨中狂奔仰望天際，許瑋甯說：「透過主視覺把力量用很唯美、很柔軟的方式呈現出來。」而幕前幕後主創團隊也同步曝光，該劇由資深電影監製葉如芬擔任總監製，曾入選威尼斯、柏林等多項國際影展的卓立導演執導、劇本由金鐘編劇溫郁芳操刀，並結集電影、電視金獎帝后許瑋甯、李程彬、李霈瑜、温貞菱、于子育、丁寧、伊正、徐鈞浩、林哲熹及薛仕凌，以及特別演出陳以文、賈靜雯、吳慷仁、胡宇威、郭雪芙等，卡司陣容一字排開相當華麗。

《她和她的她》去年5月開拍，因疫情爆發一度暫緩拍攝工作，8月初復工後，於10月順利殺青，目前已如火如荼進入後期製作。回想起主視覺海報這場戲的拍攝過程，許瑋甯表示，拍攝當時還是疫情比較嚴重的期間，工作人員很辛苦，都得戴上兩層口罩，加上天氣非常炎熱，常有窒息跟無法呼吸的感覺；在路上奔跑時，她是唯一一個因為工作關係，可以把口罩拿掉自由呼吸。許瑋甯說，之前拍淋雨戲，都會覺得溼答答很不舒服，但這一次雨水打在身上「有一種非常痛快的感覺，因為林晨曦這角色心境的關係，迫不及待想要讓雨水洗淨心裡的塵埃。」

這次劇中扮演的林晨曦，她用「被煙霧繚繞的角色」來形容，這也透露出充滿想像空間的角色設定。談到詮釋上最大的挑戰，她說：「除了進入角色之外，敘事上更要相輔相成、並駕齊驅，有時理性看待事件跟角色，有時又必須進到情境跟氛圍裡面；它的時空扭曲感怎麼讓觀眾跟我們表演的當下讓這件事情靠近，其實花了很多努力跟時間。」

許瑋甯提到拍攝期間印象深刻的是與劇中家人的對手戲，家裡成員有弟弟、爸爸、媽媽，她笑說：「我們有很多場吃飯的戲，但不知道為什麼每次菜色都很好，一不小心會一直想要挾菜，想吃的心情大過於講台詞！」許瑋甯分享，有好幾場過場戲是只拍他們和樂融融吃飯的畫面不收音，因此對話的內容常即興發揮，好幾次聊的內容都讓大家笑場。

《她和她的她》主要想探討的是女性在台灣社會面對的各種困難與侵害，也是一個關於後來怎麼了的故事；主視覺找來曾獲金鐘獎「最佳美術設計」的設計師Misc操刀，Misc表示，在《她和她的她》中，女主角許瑋甯受過重大創傷，如何在漫長人生找出自己的價值，是一個令人心疼的角色；「我希望能透過本劇跟主視覺感受到一股溫柔的力量。」此外，在主視覺上呈現看似塗鴉沒有規則的文字，其實是Misc 設計的另一巧思，「這是從劇本中抽出部分劇情拼湊出來，因為拼湊記憶跟線索更能表達這部戲的主要劇情，同時直接反映女主角的內心狀態。」Misc期待這細節處待戲劇播出後，粉絲們可以去體會它述說的涵意。