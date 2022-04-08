Jolin日前接受雜誌專訪。（ELLE提供）

Jolin日前接受雜誌專訪。（ELLE提供）

蔡依林（Jolin）日前接受時尚雜誌訪問，Jolin坦言自己好學心強烈，學無止境宛如展開一場漫長的馬拉松，除了從中獲得滿足感外，也是出自於想要重回童心，少了一點傲氣，多了一份銳氣。就連疫情嚴峻期間，老天爺逼她放假，仍持續嘗試觸及新的領域，例如編織、基礎樂理、作曲，興趣廣泛到她自嘲自己是雜學。她不諱言，疫情期間跟自己長時間相處後才真正抓到工作生活取得平衡的訣竅，既然暫時不用思考工作，不如就和家人好友去寬闊的戶外走走，重拾群體的感覺。

Jolin演藝成績及人生歷練有目共睹，更是樂壇領頭羊、人人風靡的代表人物，豐收的果實雖甜美，但她並沒有因此自滿，依然是那好學的小女孩，「做歌手教會我的是認識自己。在這行遇到太多人了，例如樂手、製作人、舞蹈老師、攝影團隊，每個人都是我的學習對象，我會想要精進自己，當作進步的動力。我才發現自己喜歡的東西會堅持把它做到大概理解的程度，雖然花很多時間，但最後我能夠因為懂這些技巧，然後放手，是最有樂趣的地方。」

Jolin笑說，難能可貴的其實是具備放手的勇氣，路上跌跌撞撞，有太多不預期的事發生了，懂得適時的「放下」反而是最強大的力量。「我的表演通常很忙，一個接一個，以前在舞臺上最害怕沒有跳舞的時候，根本沒有時間消化我的表演形式是什麼。幾次巡演的抒情歌空檔，我瞬間明白放手是一種信任，表示對自己擁有掌控力，已經不害怕這動作不對、音有跑掉的話別人會怎麼看，或是自己會不會很難受。我會無畏懼，大概是因為已經把一到十強度的東西都走過了，很深刻的痛過哭過，知道曾經失去過什麼，才變得比較有韌性」。

她深切明白為了表演火力開到十的滋味，歷經無數次輪迴後終於發現，如果心靈富足，疑問自然會消去，並且不再自我質疑，Jolin形容那是腦袋淨空的狀態，過往的煩惱擔心便顯得微不足道。接受自己也會有不完美的時刻，用不著把身心狀態搞到緊繃，一如她透過〈玫瑰少年〉創作過程發現愛自己的真締，正視癥結點後進而向大眾傳遞更多的包容與溫暖。

假如今天是戰士，要挺身而出保護地球，最想改變什麼事？Jolin笑回：「我覺得地球很美，是一個真實的陰性力量。想要做出對地球有幫助的事情，就說多一點好話、保持健康的心吧。人際關係非常重要，在這世界上人類需要互相團結，不然隨便打起仗來，對地球就是好的嗎？因為我們一直覺得是別人的問題，沒有自己的事，如果每個人都對自己的心理健康負責，環境不會差到哪裡去。」還不忘喊話：「地球，要毀滅的時候記得打一通電話給我（笑）。」