俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，西方各國輪番制裁，並祭出「核彈級」金融制裁，將俄羅斯部分銀行逐出SWIFT系統；但SWIFT前總裁日前受訪直指制裁力道根本不夠，應該要將俄羅斯銀行全部排除在SWIFT系統之外。

SWIFT已經禁止7家俄羅斯銀行，排除SWIFT系統之外，但負責能源支付的銀行仍幸免於難，因此也引來SWIFT前總裁Bessel Kok批評；日前Bessel Kok接受莫斯科時報專訪指出，「若決定實施制裁，要就做到極致，要不然就不做」。

Bessel Kok稱，列入SWIFT第一輪制裁的銀行，並不是對俄羅斯軍事、普丁和天然氣產業有幫助的銀行，且受影響的銀行仍可透過其他沒有受到制裁的同行來鑽漏洞；他呼籲，隨著烏克蘭戰火愈演愈烈，歐盟應該全面禁止俄羅斯使用SWIFT，以及其石油、天然氣等南元進口。

報導稱，SWIFT為史上第二次透過其國際影響力，來對一個國家的經濟施壓，第一次為2012年，為制裁伊朗核武擴散，各國將其逐出SWIFT系統，伊朗經濟也因此大受影響。

最初，SWIFT成立的宗旨，主要是希望能夠改變過時的電傳系統，但Bessel Kok表示，他從未想過會成為一種殺傷力極強的政治戰爭工具，「SWIFT為全球經濟做出巨大貢獻，誰能想到現在成為一種政治工具」。