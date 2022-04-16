台東今新增15名確診者，台東縣府增設快篩站。（蔡旻妤攝）

台東今新增15名確診者，台東縣府增設快篩站。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東新增15名確診者，其中14案與成功進香團有關連，1案成功鎮民仍在疫調中，今年累計67例。傳播鏈衍生的確診者中，包含3名台東縣政府主管、1名法務部調查局台東縣調查站調查員。

全台本土確診案例突破千例，家用快篩劑供不應求，為防堵疫情、因應確診者有台東市足跡，台東縣府16日在辦公廳後方停車場緊急增設快篩站，讓市區民眾就近進行篩檢，百餘位民眾及縣府員工排隊陸續等待快篩，此外，成功快篩站也持續開設。

成功鎮廟宇進香團傳播鏈共有31人，已累計22位團員確診，並延伸出成功鎮、台東市17人確診，其中包含台東縣府累計3主管及1員工確診，另法務部調查局台東縣調查站1名調查員也確診。

調查員經過2次快篩和2次PCR篩檢，CT值27、由陰轉陽，無症狀，因曾和台東縣議會議長吳秀華、副議長林琮翰餐敘，台東縣議會祕書長吳慶榮受訪時表示，衛生局已經陸續通知議長等相關人員匡列居家隔離。

台東縣府日前有1位副處長確診，16日再添1名居隔處長確診，有頭痛、咳嗽、肌肉痠痛等輕症，目前人在醫院隔離治療。縣府強調，相關業務運作不受影響，受影響局處辦公室，已完成分流、分地及居家上班措施。

台東縣衛生局表示，今日新增的14名確診案例為與成功廟宇進香團個案接觸，CT值介於12.3-36.96，衛生所刻正疫調持續匡列中，另1案68歲成功鎮女性，快篩陽性，Ct：13.7，仍疫調釐清傳染源中。

縣府持續呼籲，請與確診者有足跡重疊或有疑慮民眾前來快篩，另外，若與居家隔離者有密切接觸的民眾能夠誠實告知疫調人員相關足跡，期能迅速找出感染源。