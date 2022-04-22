台北市今居家隔離人數達到1.4萬人，台北市長柯文哲指出，中央檢疫所空床數還有1667床，因為確診者數量相當快速增加，所以空床數恐怕有點偏高，他猜應該很快就被用完才對。

柯文哲說，居家人數已經達到1萬4254人，大部分在家隔離占了95％，對每個區公所、關懷中心壓力都很大，入境隔離的居家檢疫、因確診者被匡列居家隔離，以及確診者在家照護，每個區公所關懷中心處裡三種病人。

柯文哲指出，現在因為每日確診者愈來愈多，全部裝到防疫專責旅館裝不進去，病人一但確診原則上放在家裡，有危險的挑出來，例如家中衛浴不適合隔離，家中有老人、小人等，要馬將老人移走，要馬去防疫旅館。

柯文哲表示，年輕人、沒有疾病的就不要占用防疫旅館，醫院量能留給真正需要的人，有確診者原則放家裡，有風險在防疫專責旅館，有症狀在醫院，將來萬一每天幾十萬確診，只要在醫院差不多、沒問題了，就轉到防疫旅館或回去，建構完整防疫體系，保存醫院的戰力，第二點用防疫專責旅館當緩衝，做家庭、醫院的緩衝。

另外，柯文哲說，從中央公布醫療資源統計表，他倒是有個存疑，中央檢疫所空床數還有1667床，因為確診者數量相當快速增加，所以空床數恐怕有點偏高，他猜應該很快就被用完才對。