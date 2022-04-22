新北市議員蘇泓欽今質詢時指出，鶯歌某國小班級有人確診，同班被要求去做PCR，但到醫院等了3個半小時才完成，疫情海嘯還沒來，應檢討流程。新北市教育局長張明文表示，新北市已在20日修正規定，停課班級以快篩取代PCR，同班同學給予兩個快篩試劑，若快篩陰可不做PCR在家隔離10天，快篩陽性才要到醫院PCR，減少塞車。

蘇泓欽說，家長接到通知帶孩子到恩主公醫院PCR檢測，下午2時30分，等到等到5時30分，醫院才說沒收到衛生局通知的資料，當天6時才順利完成，疫情大海嘯還沒到，就出現這種資料傳遞錯誤情形，確診人數若再增加，是否還能負荷？

張明文表示，過去學校匡列的密切接觸者數量都很大，PCR檢測後多達9成5以上是陰性，在中央宣布可用快篩取代PCR後，20日已改變作法。

張明文說，目前改發確診者同班同學每人兩個快篩試劑，回家快篩若是陰性，免再做PCR，隔離在家期間繼續線上學習，10天再採一次陰性就解隔離。

但若快篩是陽性，才會通知到醫院做PCR，可大幅縮減PCR檢測的人數。