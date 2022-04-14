年底選戰將至，被視為選戰指標的台北市，藍白幾乎可確定將派出蔣萬安與黃珊珊參戰，但綠營是否會由呼聲最高的衛福部長陳時中出戰，目前仍未定。跡象顯示綠營內部也有不同聲音，例如前綠委李俊毅就對陳時中參選台北市長，直言「不應該」。

「我認為陳時中是不應該離開這個位子去選舉」，前民進黨立委李俊毅13日在政論節目《少康戰情室》坦言反對阿中部長參選，他指出目前疫情尚未明朗，且防疫策略未定調，北市長固然重要，但人選非陳時中不可嗎？「民進黨有這麼缺人選嗎，若是這樣代表治國團隊有問題」

李俊毅稱若陳時中堅持離開，就必須將新防疫策略搞定，「搞定再說！」，而針對如近日外界熱議的兒童打疫苗議題，李俊毅直言普及率一定會極低，疫苗是緊急授權，並無相關臨床試驗，家長一定不放心，「我就不會讓我孫子去打！」；而針對「快篩國家隊」問題，李俊毅也砲轟中央「快篩到底是什麼意思！？」，他指出快篩目的就是揪出確診者隔離，但質疑「難道要一天隔離10萬人，講那什麼瘋話？乾脆封國好了！」