Omicron發病速度快，若民眾快篩陽性後再經PCR確認，恐延誤黃金隔離期間。中央流行疫情指揮中心今天表示，暫不考慮用快篩陽性直接認定確診，畢竟快篩還有偽陽性問題，可能會因此影響到民眾的人身自由。

指揮官陳時中表示，現在被認定是陽性的確診者，就是要接受隔離治療，若用快篩來認定，恐怕有偽陽性問題要擔心，還有拘束人身自由的疑慮，因此還是建議快篩陽性的民眾，依據防疫大作戰廣告中的指引，帶著快篩陽性證明至指定醫療院所接受PCR確認。

對於民間反應，有表演團體被要求上工前一定要接受快篩，否則無法演出。陳時中指出，基本上廠商沒有辦法強制要表演人員必須接受快篩，若他希望快篩能夠讓整個劇組更安全，得自行購買快篩劑，或是當有症狀時，可以由我們的醫療佈建點，經醫師診斷領取快篩試劑進行採檢。

陳時中坦言，現階段徵用快篩試劑因為國產量能還沒起來，生產量都還在佈建中，但近期也都在陸續到貨，表演人員方面，文化部本來就有規定，可在打完疫苗的情況下於演藝時不用戴口罩。