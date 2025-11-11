面對2026年選戰，各黨正積極布局，民眾黨祕書長周榆修昨（10日）被問及，「有聽聞似乎想勸柯文哲妻子、醫師陳佩琪征戰澎湖縣長？」他則是驚訝直呼「這我第一次聽到！」

周榆修昨中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹拋出，「我這邊大膽拋出，有聽聞似乎想勸陳佩琪能征戰澎湖？有無此訊息？意願如何？」周榆修先是驚訝的發出「喔！」「這我第一次聽」；談到兩任黨主席對於選舉布局，周則說，當然有不一樣時空背景，前民眾黨主席柯文哲當年市長準備卸任，桃園、宜蘭、新竹推出縣市長候選人，那時候比較沒有考量到在野合作，那現在的狀況則不太一樣，中間也包含了過去大規模且昂貴的經驗教訓。

周榆修透露，立委林國成負責南高屏，鴨子划水很久，在屏東走動頻率其實最高，未來是不是跟蘇清泉委員之間有什麼合縱連橫可能，保持最高彈性；談及新竹市長高虹安，周表示，現任代理市長邱臣遠穩定持續推動市政，對於民眾黨而言，對高虹安市長充滿信心。

另外，在該節目中，周榆修也透露，目前希望在明年3月前與國民黨談好整合方式，包括比幾家民調，民眾黨展現最大誠意，但不代表會一直等來等去，「火車時間到了就開走了」。