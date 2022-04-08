年底九合一選舉將至，2022牽動2024，除了傳統跑場文化，社群行銷已成為政治人物的重要管道，若能善用網路議題操作，更能衝出個人聲量。國立高雄大學社會網絡創新中心分析台灣立委的臉書人氣，數據指出，全台113席立委中，粉絲人數以國民黨傅崐萁以42.7萬人居冠，立委林昶佐以35.7萬居次、國民黨江啟臣以32.4萬名列第三。

立委傅崐萁（左）和江啟臣（右）。（中時資料照，合成照）

國立高雄大學社會網絡創新中心分析了台灣113席立委的現況，僅有國民黨籍的連江縣立委陳雪生沒有粉絲專頁，其餘皆有設置，但粉絲人數有很大的差異。粉絲數前10名，甫因「同舟計畫」重回娘家的傅崐萁以42.7萬人奪冠，林昶佐以35.7萬居次、江啟臣以32.4萬名列第三。

立委臉書粉專人氣大車拚，國民黨傅崐萁以42.7萬居冠，打敗有意問鼎台北市長的同黨立委蔣萬安。（圖為國立高雄大學社會網絡創新中心提供）

接下來依序是，民進黨高嘉瑜有32.1萬粉絲、民進黨王定宇30.5萬，參選台北市長箭在弦上的國民黨蔣萬安則有29.2萬粉絲人數；民進黨柯建銘26萬、國民黨許淑華24萬、民進黨蔡其昌22.9萬、立法院長民進黨籍游錫堃則有21.9萬，剛補選上的林靜儀是第12名，粉絲人數為20.3萬。

前10名當中，民進黨籍占了一半，但前3名中就有兩位是國民黨籍，民進黨第1名的高嘉瑜列第4名；反觀最後10名，國民黨籍和民進黨籍各占一半。因此整體的排名及平均看起來，民進黨似乎未在臉書經營上占有顯著的優勢。

最後10名則多為不分區立委，分別為國民黨李德維、民進黨羅美玲、民進黨邱泰源、民進黨吳玉琴、國民黨溫玉霞、民進黨沈發惠、民進黨湯蕙禎、國民黨廖婉如、國民黨翁重鈞、國民黨鄭天財，最後10名粉絲最多僅7000多人，最後一名甚至只有63人。