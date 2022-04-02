台北市議員羅智強昨(1日)晚間在臉書投下震撼彈，預告今(2日)上午10點以線上直播說明是否參選桃園市長，但今深夜2時許卻突然宣布取消，他表示，昨晚接到黨主席朱立倫主席的電話，懇切的談了近3個小時，「主席告知我他對桃園局勢的看法，要求我在清明連假期間暫不對外發言。給大家多一點時間冷靜沉澱」，因此他向大家說一聲「對不起」。

國民黨桃園市長布局陷入困局，桃園市議長邱奕勝力挺立委呂玉玲，但羅智強參選意志強烈，黨祕書長黃健庭前天和羅密談2小時無共識。羅智強昨晚原本在臉書說，民眾陪他度過5年失業，陪他贏了2018年北市議員選舉，陪他走過49天夜宿、590公里謝票、桃園的千里之行；他人生所有的光輝或黯淡，是民眾為他高興、為他擔憂，所以這個人生關鍵的決定，他不打算開記者會或熱鬧造勢，就是他一個人在線上向好朋友報告「人生中最重要的決定」。

但是羅智強在凌晨2時突然宣布取消直播記者會，他透露，很多好朋友也猜到原本要宣布的決定是什麼，連聲明都寫好了，對自己來說，這個決定，雖然是困難挑戰，但沒有懸念、也義無反顧，只是晚間接到朱立倫的電話，懇切的談了近3個小時，主席告知自己他對桃園局勢的看法，「要求我在清明連假期間暫不對外發言。給大家多一點時間冷靜沉澱。我不是一個扭捏或裹足不前的人，而這次的一波三折與反覆並非我所願」。

羅智強表示，只是身為國民黨的一份子，我不只是我，還必須尊重主席的整體戰略思考，也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害，所以輾轉難眠、思考許久後，還是要向大家說聲，對不起！在國民黨氣勢低迷的此刻， 不願意再因為個人的事，讓黨承受更多的爭議與責難，這個連假，將繼續沈澱思考，總是希望能求得更圓滿的解方。

針對2022年的選戰，羅智強強調，從沒有「非我不可」的想法， 如果能幫黨的整體選戰加分，會勇往直前、毫不猶豫； 但如果有比自己更適合的人，也毫不眷戀、全力支持。

對此有不少網友紛紛湧入羅智強臉書貼文留言，截至上午7時許已超過千則留言，有人表示，「建議黨中央公平公正辦初選跟民調」、「請尊重國民黨中央及桃園市民」、「任何決定都支持」、「繼續加油」、「尊重也寄予期待！加油」、「為何要說對不起！為何是你要說對不起！智強！不要未戰心先退」。