台北市議員羅智強原本要在今(2)日上午以直播宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫來電，以「地方反彈太嚴重」為由，勸退其參與競選。學者認為，此齣「拆強」戲碼重傷國民黨，恐導致未戰先敗，但對民進黨來說，不僅桃園勝選機率大增，桃園市長鄭文燦在輔選後，更有機會直取2024總統大選門票，和副總統賴清德爭鋒，將成為最後得利者。

針對朱阻擋羅參選桃園市長，文化大學廣告系主任鈕則勳在臉書發文，分析『從「圍強」到「拆強」朱立倫的四大盤算』。

鈕則勳表示，朱堅持「拆強」，會讓外界覺得國民黨根本沒任何的改革、讓有戰力者青壯接班的誠意，而如此「家父長制」的政黨，在朱重拾黨權後，仍然是黨內大老、地方派系力量說的算，挺羅的青壯及年輕選票，更會因這部「拆強」戲碼，失去對國民黨最後一點點耐心。

鈕則勳直言，而將羅排除後而協調出的「在地」桃園市長人選，將因「強粉」流失情況嚴重，未戰先敗的可能性愈來愈高。

「最後恭喜鄭文燦！」鈕則勳說，經過朱一出手「拆強」後，團結的民進黨所推派的人選，在鄭強力輔選後勝選可能性大增，鄭終於又能取得2024的門票，和賴清德爭鋒。

面對眼前諸多「拆強」不利國民黨的情況，朱為何仍硬是要做到底，鈕則勳提出4大論點：

1、黨主席權威或可藉由「拆強」來強化。畢竟朱的權威因兩次敗選蕩然無存，作為過去藍營「儲君」的朱，當然要找個關鍵節點來重振主席聲威，而羅近幾年聲勢強，若朱能將羅硬生生的壓下，朱當然會認為對自己的權威及領導力重振有幫助。

2、桃園地方力量在朱選黨主席時出力甚多，羅的欲參選桃園，儼然吹皺了桃園地方生態的一池春水，若朱沒有幫地方處理好羅的問題，除惹怒地方力量外，日後朱要進取2024，這些看得見、但傳統的地方力量還會支持朱嗎？想到這點，朱難道不會背脊發涼？所以重手「拆強」，呼應「地方需求」，朱與地方雙贏。

3、若是羅上位，蔣萬安也選上，加上曾經擔任過主席的江啟臣，中壯接班態勢明顯，「蔣啟強」連線與國民黨中壯世代及年輕世代聯盟勢所必然，雖然此是必走之路，且能夠讓國民黨順勢開拓中間選票、華麗蛻變，但是對於朱立倫等老派政治人物，絕對不是福音，黨內老人勢必覺得這是「逼宮」的前緣。是以，先行「拆強」來瓦解中壯連線成立，當然符合老派的利益。

4、新北市長侯友宜早就不奉黨中央朱主席號令，而具有實際政績與實權的侯友宜若和「蔣啟強」連線分進合擊，勢必衝擊朱的黨中央及老派大咖的權力。既然動不了侯與蔣，好歹已先擊敗江啟臣，再「拆強、卡羅」，總能延緩這股對領導階層不利的氛圍吧！

鈕則勳最後提到，羅智強之所以為羅智強，就是他已經建構了「能辯敢衝」的戰將格局，雖千萬人吾往矣的決心與氣魄，在他身上看得非常清楚，這也就是他近幾年圈粉無數的關鍵原因。

鈕則勳強調，所以這次羅若真被朱的邏輯勸退，撤退桃園，或又為了成全「黨的大局」，與朱立倫的「整體戰略」，而被迫去高雄參選的話，羅智強就再也不是羅智強了。