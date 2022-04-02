國民黨台北市議員羅智強原定今日（2）上午10點以線上直播說明是否參選桃園市長，並稱「這是我人生最重要的決定」，但凌晨2時在臉書上宣布，接到黨主席朱立倫電話後，臨時取消直播記者會。隨後羅辦主任楊植斗在臉書發文，稱羅智強為了這個國家、為了這個黨「辛苦了」。

羅智強凌晨2時在臉書發文道，深夜兩點的煎熬，在萬般無奈下，他要向好朋友們說聲抱歉。原本上午10點要向所有長期支持他的朋友，宣布重大決定的直播，必須取消了

羅智強直言，他想很多好朋友也猜到，他原本要宣布的決定是什麼，他連聲明都寫好了，對他來說這個決定雖是困難挑戰，但他沒有懸念也義無反顧。只是晚間，他接到朱立倫的電話，他們懇談了近3個小時，朱告知他對桃園局勢的看法，要求他在清明連假期間暫不對外發言。

楊植斗2時51分也在臉書發文，寫下「為了這個國家，為了這個黨，辛苦了」，正好與羅智強的發文時間、內容彼此相呼應。