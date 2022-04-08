桃園市8日新增25例本土個案，大部分皆在匡列採檢範圍內，市長鄭文燦主持防疫專案會議時表示，中央流行疫情指揮中心說疫情還在緩坡上升，單日1500例還是可控。為因應未來輕症在家居隔，鄭文燦指示民政局及各區公所成立民居隔關懷中心，衛生局則著手進行研擬醫院責任分區、遠距醫療模式。

鄭文燦說，截至8日早上8點，桃園新增25例本土個案，大部分都在匡列採檢範圍內，專案採檢部分，中埔國小採檢72人全為陰性、龜山某科技大廠有移工確診採檢122人皆為陰性，有38名同棟移工送集中檢疫所、八德區公所同仁採檢189人皆為陰性。

鄭文燦指出，7日全國有382例本土個案，預估疫情還會再上升，主要還是以輕症、無症狀為主，以國外經驗來看，當疫情升到一定程度仍有重症患者有住院需求，65歲以上長者、有重大傷病或免疫力低下等族群，染疫就算是輕症也要送醫院，中央也預估疫情還在緩坡上升，單日1500例還是可控。

談及輕症在家居隔，鄭文燦說明，衛生局負責下周召開11家責任醫院聯防會議，討論醫院責任分區、遠距醫療模式；民政局及各區公所要成立居隔關懷中心，送防疫關懷包，協助在家居隔民眾買民生物資、藥品等服務。

環保局負責廢棄物清運，輕症的廢棄物也比照感染性廢棄物處理；警察局落實防疫規範，盯緊民眾不能外出；教育局留意若在家居隔的人有孩子，學校部分要特別注意；交通局與消防局協助後送，另還有些在家居隔規範還沒公布，比如說可以共用浴室但要單次消毒，不是1人1戶，而是1人1次。

為鼓勵民眾多接種疫苗、提升覆蓋率，鄭文燦說，將利用學校家庭聯絡簿鼓勵家長多施打疫苗，國、高中生打第2劑疫苗送樂天桃猿隊門票，打完過14天就可以看球。

鄭文燦表示，針對長者專案，4月15日起60歲以上長者、50歲以上原民長者，安排社區接種站、免費愛心計程車接送，無論打第幾劑都送700元禮券及桃園好米1包，該專案將年齡下修至60歲以上長者，盼提高長者疫苗覆蓋率。