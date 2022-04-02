國民黨台北市議員羅智強原定今(2日)上午10點以線上直播說明是否參選桃園市長，並稱「這是我人生最重要的決定」，但羅凌晨2時在臉書上宣布，接到黨主席朱立倫電話後，臨時取消直播記者會。大批網友則湧入相關文章留言，認為傳出黨以羅「民調不佳」為由逼退，這是無稽之談，強調網友們的心聲才是「真實民調」。

羅智強凌晨2時在臉書發文道，他原上午10點要向所有長期支持他的朋友，宣布重大決定的直播，在接到朱立倫的電話後必須取消了。深夜兩點的煎熬，在萬般無奈下，他要向好朋友們說聲抱歉。羅指出，他與朱懇談了近3個小時，朱告知他對桃園局勢的看法，並要求他在清明連假期間暫不對外發言。

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」1日曾發文，指出國民黨約詢羅智強，以「民調不佳」和「地方對你很反彈」兩大理由，要求羅退出桃園市長選舉，但羅仍將在近日宣布參選桃園市長。在羅2日突宣布取消記者會後，大批網友湧入「不演了新聞台」該篇文章留言，該文獲5200個讚與超過450則留言。

網友紛紛表示：「什麼叫民調不佳？我是桃園人，我挺羅智強啊」、「我是在地中壢人， 大家都支持羅智強呀」、「請問民調是調查哪些桃園人？我跟我的朋友們都是桃園人，我們都挺羅智強」、「我雖非居住桃園，但我周遭隸屬桃園的好友，都強力支持羅市長」、「這是民調還是民ㄊㄧㄠˊ？」「第一線民眾的聲音，才叫做真實民調」、「真實民調在這，懂？」